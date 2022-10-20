Кадыров рассказал об участии своих несовершеннолетних сыновей в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале рассказал об участии троих своих несовершеннолетних сыновей в бою на передовой в зоне СВО.

Ахмат, Эли и Адам вместе с командиром спецполка полиции подобрались к позициям противника и огнем прикрыли наступающих солдат.

На кадрах видно, как трое подростков в военной форме стреляют из автоматов и автоматического гранатомета. Один из них делает выстрел из РПГ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.