Здание администрации Ворошиловского района Донецка повреждено в результате обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал штаба территориальной обороны ДНР

Прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка зафиксировано при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале штаба территориальной обороны ДНР.

В штабе призвали горожан не выходить из дома без лишней надобности.

До этого, 14 октября, Терехов поделился информацией, согласно которой в Харькове произошло четыре взрыва. Через пару минут он рассказал о еще нескольких взрывах.

13 октября глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что Харьков подвергся артиллерийскому обстрелу. Он попросил местных жителей не выходить из укрытий.

Помимо этого, Синегубов заявил, что после двух ударов в некоторых районах Харькова начались проблемы с электроснабжением.

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