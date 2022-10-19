Белый дом назвал неправдой публикации о желании избежать встречи Байдена и Путина на G20

Фото: depositphotos/izanbar

Информация о том, что власти Соединенных Штатов не хотят встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, является фейком. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Эта информация некорректна, это неправда", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не выступали с предложениями о переговорах Владимира Путина и Джо Байдена.

До этого американский лидер назвал российского президента рациональным лидером, но заявил, что тот просчитался на Украине. Такое Байден высказал в беседе с зарубежными СМИ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!