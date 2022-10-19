Ошибочная вера Байдена в мощь Америки толкнула Украину в руки России – СМИ

Фото: kremlin.ru

Ошибочная вера президента США Джо Байдена в безграничную мощь Америки толкнула Украину в руки России. Об этом заявил журналист Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.

По его словам, Вашингтон готов пойти на любой поступок ради уничтожения Москвы. Макгрегор выразил мнение, что будущее Украины теперь находится в руках России из-за мрачных перспектив Киева когда-либо вернуть утраченные территории.

Автор отметил, что морально отвественным решением Вашингтона стало бы подтолкнуть Киев к прекращению кровопролития и заключения с Москвой максимально возможного мира, однако подобное решение немыслимо.

Журналист предположил, что Украина будет сопротивляться, а политический класс США на этом обогащаться, пока Вашингтон продолжает помогает Киеву.

"Вашингтон, его союзники по НАТО и украинцы ничего стратегического не получат, а Россия, скорее всего, станет сильнее. США будут сожалеть об этом", – заключил Макгрегор.

Ранее газета Global Times сообщила, что США пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль. Антироссийские санкции вызвали экономический хаос в Европе и во всем мире. А из-за серьезных проблем, связанных с потерей ключевых отраслей промышленности и экономической рецессией в Европе, многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют миграцию в США.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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