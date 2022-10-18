Вопросы к военно-биологической деятельности США на Украине остаются – заявление стран

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Вопросы к военно-биологической деятельности США на Украине остаются, говорится в заявлении Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Китая, Кубы, Никарагуа, Сирии, РФ, которое зачитал замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.

По словам Воронцова, на вопросы не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на совещании государств – участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве США признали факты проведения биологических исследований на Украине. По его словам, объяснения Вашингтона и Киева на тему соблюдения норм этики при их проведении выглядели "крайне неубедительно". Он добавил, что США хоть и признали факты, однако заявили, что нечасто образцы патогенных материалов передавали в Вашингтон.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Яровая: военно-биологическая деятельность США на Украине – это угроза для мира

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