Фото: TACC/Ron Sachs/Zuma
Пентагон мог предпринимать попытки скрыть свое участие в военно-биологической программе на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
По его словам, американское ведомство могло осуществлять деятельность через агентство США по международному развитию USAID. Кириллов уточнил, что ВС РФ в ходе специальной военной операции изъяли документы, подтверждающие участие USAID и его основного подрядчика, компании "Лабиринт Украина", в данной программе с 2019 года. Представитель Минобороны пояснил, что "Лабиринт Украина" является частью американской Labyrinth Global Health.
По мнению Кириллова, во избежание обвинений Пентагона в разработке биологического оружия американское ведомство могло выбрать координатором работ USAID.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что анализ военно-биологической деятельности Соединенных Штатов и их союзников на территории Украины и в других регионах мира продолжается.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСФ РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что коронавирус мог быть создан искусственно с использованием достижений США в биотехнологиях.
Он напомнил, что в мае такое подозрение уже высказал ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала The Lancet Джеффри Сакс. По его словам, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ сообщили о новых фактах работы с биологическим оружием на Украине
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