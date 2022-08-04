Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
На Украине в течение нескольких лет проводились испытания незарегистрированных лекарств с опасными побочными эффектами. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Доказательства были найдены на территории освобожденного Рубежного в ЛНР. Отмечается, что действие препаратов проверяли на местных жителях.
"В лаборатории медицинского центра "Фармбиотест", расположенного по адресу улица Почаевская, дом 9, были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах так называемой "Биг Фармы", – передает РИА Новости его слова.
Кроме того, по словам Кириллова, найденные документы свидетельствуют о том, что западные заказчики регулярно посещали центр.
Ранее член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Украина проводила запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем Киева. Рогов отметил, что специалистам МАГАТЭ необходимо зафиксировать все нарушения. Однако президент Украины Владимир Зеленский для срыва визита представителей организации отдал приказ обстрелять Энергодар.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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