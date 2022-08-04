На оставленных позициях ВСУ обнаружены наркотики – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Российские специалисты нашли на позициях, оставленных бойцами ВСУ, препараты опиоидного и эфедринового ряда, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и три-федрина", – приводит слова Кириллова ТАСС.
При этом генерал-полковник пояснил, что препарат метадон применяется при лечении наркотической зависимости как средство заместительной терапии.
По его словам, в настоящее время продолжается работа по изучению биологических проб, которые взяли у сдавшихся украинских военных.
Кириллов напомнил, что ранее в их крови были обнаружены высокие концентрации антибиотиков и иммунологические маркеры, свидетельствующие о контакте с возбудителями лихорадки с почечным синдромом и Западного Нила. Он отметил, что данные заболевания изучали в Пентагоне в рамках проектов Ю-Пи-4 и Ю-Пи-8.
Он также рассказал, что в рамках программы Минобороны США по снижению биологической угрозы одним из направлений исследований американской компании "Лабиринт Глобал Хэлз" являлось изучение коронавирусов и вируса оспы обезьян.
Ранее российское посольство в Вашингтоне предложило американской общественности ознакомиться с материалами Минобороны РФ, касающимися действий США, которые противоречат их обязательствам по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
В диппредставительстве подчеркнули, что в американских средствах массовой информации продолжается публикация дезинформация о якобы несостоятельности российских обвинений в адрес Вашингтона в нарушении глобального режима биобезопасности.
В середине июня в Минобороны РФ заявили, что Соединенные Штаты уже признали свою причастность к деятельности биолабораторий на постсоветском пространстве, в том числе на Украине. В частности, соответствующее официальное заявление было опубликовано на сайте Пентагона. В документе также шла речь о так называемой программе Нанна – Лугара.
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