Володин обвинил США в причастности к пандемии коронавируса

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Соединенные Штаты причастны к возникновению пандемии COVID-19 и должны компенсировать убытки пострадавшим странам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий также призвал рассекретить и остановить военные биоразработки Штатов.

Ранее в СМИ появились высказывания председателя комиссии по коронавирусу медицинского журнала Lancet Джеффри Сакса о том, что COVID-19, скорее всего, создали в американской биолаборатории.

Между тем Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

