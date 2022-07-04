РФ снимает коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с 15 июля

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Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела очередное заседание Оперштаба, по итогам которого было принято решение об отмене с 15 июля эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы России.

Также отменяется требование о предоставлении результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию.

"Соответствующие изменения будут внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются", – говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что значительный рост штамма "Омикрон" летом маловероятен.