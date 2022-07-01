Инфекционист отметил необходимость вакцинироваться от COVID-19 раз в полгода

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Необходимо продолжать прививаться от коронавируса раз в полгода, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов.

"На сегодняшний день наиболее правильной тактикой является продолжение того же режима вакцинопрофилактики с ревакцинацией один раз в полгода. Мы должны помнить, что в связи со значительным числом случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в мире и в России сохраняется риск подъема заболеваемости", – сообщил он ТАСС.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения, сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, недельный показатель в России с февраля снизился в 64 раза – с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06. В легкой или бессимптомной форме протекает 93% подтвержденных случаев.

Эксперты Роспотребнадзора отметили, что значительный рост штамма "Омикрон" летом маловероятен.

