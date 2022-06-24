Ученые заявили, что вакцина от COVID-19 спасла почти 20 миллионов человек в 2021 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что вакцина против коронавируса помогла спасти 19,8 миллиона человек в 2021 году. Результаты исследования публикует The Lancet.
Отмечается, что проводился анализ эпидемиологической ситуации в 185 странах.
"Вакцинация против COVID-19 существенно изменила ход пандемии, сохранив десятки миллионов жизней во всем мире", – говорится в статье.
Авторы исследования обращают внимание на то, что выполнение цели Всемирной организации здравоохранения по достижению 40-процентного уровня вакцинации по всему миру помогло бы сохранить еще 600 тысяч жизней.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что Россия готова к новому всплеску коронавирусной инфекции благодаря вакцине "Спутник V".
Он объяснил, что новый штамм с неприятными свойствами может появиться, а может и не появиться. Однако в РФ есть хорошая вакцина "Спутник V", которая может предотвратить распространение вируса.
Аграновский подчеркнул, что хотел бы видеть больший уровень доверия граждан медицинским службам и властям. Скептицизм и отрицание проблем всегда идут во вред обществу, резюмировал он.
Новости последнего часа: Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: