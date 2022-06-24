Ученые заявили, что вакцина от COVID-19 спасла почти 20 миллионов человек в 2021 году

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Ученые из Имперского колледжа Лондона заявили, что вакцина против коронавируса помогла спасти 19,8 миллиона человек в 2021 году. Результаты исследования публикует The Lancet.

Отмечается, что проводился анализ эпидемиологической ситуации в 185 странах.

"Вакцинация против COVID-19 существенно изменила ход пандемии, сохранив десятки миллионов жизней во всем мире", – говорится в статье.

Авторы исследования обращают внимание на то, что выполнение цели Всемирной организации здравоохранения по достижению 40-процентного уровня вакцинации по всему миру помогло бы сохранить еще 600 тысяч жизней.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что Россия готова к новому всплеску коронавирусной инфекции благодаря вакцине "Спутник V".

Он объяснил, что новый штамм с неприятными свойствами может появиться, а может и не появиться. Однако в РФ есть хорошая вакцина "Спутник V", которая может предотвратить распространение вируса.

Аграновский подчеркнул, что хотел бы видеть больший уровень доверия граждан медицинским службам и властям. Скептицизм и отрицание проблем всегда идут во вред обществу, резюмировал он.