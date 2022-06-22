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Москва 24

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Общество

17:48

Врач предупредила переболевших COVID-19 о риске появления черной плесени на коже

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иммунолог, дерматовенеролог Мария Польнер заявила, что у переболевших COVID-19 в тяжелой форме может появиться черная плесень на коже, что будет означать развитие грибкового заболевания мукормикоз, сообщает газета "Известия".

"Некротические поражения в носу и на небе, которые сопровождаются интенсивной болью и лихорадкой, гнойные выделения из носа, воспаление подкожной жировой клетчатки, а также поражения кожи, чаще встречающиеся при наличии травмированной поверхности", – перечислила эксперт проявления мукормикоза.

Польнер отметила, что мукормикоз появляется у пациентов примерно через две недели после выздоровления.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что коронавирус способен сохраняться в тканях и органах человека до нескольких месяцев.

По словам эксперта, вирус изначально занимает пораженные ткани, а также проникает в клетки сосудов и легких. При этом он допустил, что у здоровых людей вирус вряд ли задержится в организме.

Однако Крючков пояснил, что бывают отклонения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек принимает гормоны, или после трансплантации.

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