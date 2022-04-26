Иммунолог заявил о возможности COVID-19 сохраняться в тканях человека

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Коронавирус способен сохраняться в тканях и органах человека до нескольких месяцев, заявил Ura.ru иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По словам эксперта, вирус сохраняется в изначально пораженных тканях, а также проникает в клетки сосудов и легких. При этом он допустил, что у здоровых людей вирус вряд ли задержится в организме.

"Но бывают отклонения, когда есть иммунодефициты, в том числе лекарственные, врожденные изменения, или если человек принимает гормоны, или после трансплантации", – пояснил Крючков.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что переболевшие COVID-19 и жалующиеся на трудности с обонянием часто не занимаются лечением последствий, которые могут остаться с ними на всю жизнь.

