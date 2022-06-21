Эксперты рассказали, кому нужно ревакцинироваться от COVID-19

В России регистрируют все меньше случаев заражения COVID-19. Несмотря на это, необходимо продолжать прививаться против коронавируса, напомнили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Дело в том, что даже люди, у которых есть антитела, не всегда имеют их нужное количество для защиты от инфекции. Разбираемся, кому в первую очередь следует пройти ревакцинацию, а также ожидается ли очередная вспышка коронавируса.



Продолжать ли вакцинироваться от коронавируса?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россиянам необходимо продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться от коронавируса даже несмотря на послабления многих ограничений, рассказал Москве 24 профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что пандемия в мире еще не закончилась и остается на довольно высоком уровне.





Анатолий Альтштейн профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Эпидемия продолжается, и наша задача – создать вирусу дополнительные препятствия. Вакцинироваться, конечно, нужно. Примерно полмиллиона человек ежедневно заболевают в мире, из них 0,3–0,4% умирают.

Тем не менее летальность коронавируса кратно сократилась с начала пандемии, когда она достигала 5–6%, указал Альтштейн. По его словам, это в первую очередь связано с мутацией самой инфекции. Вирусолог добавил, что в России к лету довольно сильно снизилась заболеваемость COVID-19. Однако ревакцинацию все равно необходимо проходить каждые полгода, подчеркнул эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что COVID-19 все еще остается на повестке. "Конечно, вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделя к неделе их количество общее становится меньше", – заявила она.



Защищают ли вакцины от новых штаммов?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что доминирующим вариантом коронавируса в большинстве стран с января 2022 года стал "Омикрон" и его подвиды. По оценкам эксперта, современные вакцины нейтрализуют эту мутацию чуть хуже по сравнению с исходным штаммом из Китая и последующими линиями, включая "Дельту".





Анатолий Альтштейн профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Тем не менее эти вакцины все еще способны снижать размножение вируса в организме и ведут к тому, что заболевание протекает легче. Именно поэтому смертельные исходы резко снижены.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что перед наступлением зимнего сезона абсолютно всем гражданам в обязательном порядке следует пройти вакцинацию. На сегодняшний день есть все возможности сделать это в нужный срок, подчеркнули в ведомстве.



Кому ревакцинироваться в первую очередь?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Практически все пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, попадают в группу повышенного риска по развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции либо тяжелых осложнений. Об этом Москве 24 рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. К соответствующей группе относятся люди с сахарным диабетом, гипертонией, заболеваниями почек, органов дыхания, включая бронхиальную астму, и рядом других болезней.

По словам врача, распространение штамма "Омикрон" привело к тому, что COVID-19 стал протекать относительно легко, зачастую в виде едва заметной ОРВИ.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Однако после болезни развивается постковидное состояние, которое чревато последствиями для сердечно-сосудистой системы. В частности, есть риск тромбозов магистральных сосудов или артерий нижних конечностей, также есть риск инсульта, инфаркта или обострения имеющихся хронических заболеваний.

В группу риска по COVID-19 по-прежнему входят и пожилые люди старше 65 лет, отметил специалист. Именно хроническим больным и гражданам в возрасте необходимо ревакцинироваться в первую очередь, советует Владимир Болибок. Кроме того, эксперт порекомендовал пройти процедуру россиянам, отправляющимся в путешествие, особенно за границу.



Будет ли новая вспышка?

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков не исключил новую вспышку коронавируса в РФ в предстоящий осенний сезон.

"Все вернутся в свои города, закончатся каникулы, отпуска, дневная температура и уровень инсоляции снизятся, в транспорте нагрузка дополнительная будет. Это все сыграет роль", – объяснил он.

Более того, мир может накрыть серьезная волна, если появится еще более опасная мутация коронавируса, чем "Омикрон", рассуждает эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Если появится нечто более совершенное и еще более патогенное, то осенью будет серьезная волна. Если этого не произойдет, то тоже будет волна, но, скорее всего, она окажется меньше, чем "Дельта"- или "Омикрон"-волны, но все равно заметная.

Вместе с тем специалист призвал россиян пройти вакцинацию. "Если прошло шесть месяцев с момента предшествующей вакцинации или подтвержденного заболевания COVID-19, нужно ревакцинироваться или вакцинироваться. Это нужно делать вообще всем", – сказал он.

Крючков также напомнил, что у россиян есть три летних месяца, чтобы подготовиться таким образом к возможному подъему заболеваемости.

