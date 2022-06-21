Гинцбург объяснил, почему нужно продолжать прививаться от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал продолжить вакцинацию против коронавируса. По его словам, даже люди с антителами не всегда имеют нужный уровень вируснейтрализующих антител.

"Конечно, надо прививаться", – сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

Гинцбург пояснил, что по этой причине продолжаются исследования в том числе новой вакцины против коронавируса, которая будет давать защиту сразу от нескольких штаммов COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ впервые выявили вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5.

Она не исключила более интенсивного распространения данных штаммов, при этом, по ее словам, опыт и знания позволяют принять своевременные необходимые меры.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что, несмотря на снижение числа заболевших, коронавирус "никуда не ушел".

