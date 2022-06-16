Свыше 15 тысяч человек в Москве подали заявку на компенсацию ковидных штрафов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Более 15 тысяч москвичей и столичных бизнесменов подали заявления на возмещение уплаченных штрафов с начала действия ковидной амнистии, заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"С 1 июня получили более 15 тысяч заявлений на возмещение оплаченных штрафов", – сообщил он ТАСС на полях ПМЭФ.

По словам Данчикова, заявления поданы в основном физическими лицами.

25 мая Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с начала лета. По его словам, это является частью мер по смягчению санкционного давления. Так, с горожан прекращается взыскание уже оформленных штрафов, а для тех, кто уже штраф оплатил, доступна полная компенсация уплаченной суммы.

Исключение составляют граждане, которые были наказаны за нарушение режима самоизоляции при положительном тесте на коронавирус.