В Москве началось оформление компенсаций по ковидным штрафам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 1 июня в столичных центрах госуслуг начинается оформление компенсаций по уже оплаченным штрафам за нарушение эпидемиологических ограничений в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что возврат средств доступен для москвичей и гостей столицы, юридических лиц и индивидуальный предпринимателей: основное условие заключается в том, чтобы штраф был получен на территории города. Обратиться за компенсацией можно до конца 2022 года.

Чтобы оформить возврат, в центре госуслуг потребуется предъявить паспорт, постановление о назначении штрафа, подтверждение его оплаты, а для представителей юридических лиц – еще и доверенность. Если постановление о штрафе утрачено, то можно получить копию в учреждении, которое его назначило.

25 мая Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с начала лета. По его словам, это является частью мер по смягчению санкционного давления. Так, с горожан прекращается взыскание уже оформленных штрафов, а для тех, кто уже штраф оплатил, доступна полная компенсация уплаченной суммы.

Исключение составляют граждане, которые были наказаны за нарушение режима самоизоляции при положительном тесте на коронавирус.

