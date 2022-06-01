Вакцинация детей 6–11 лет от COVID–19 в рамках исследований начнется 9–10 июня – Гинцбург

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцинация детей 6–11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований начнется 9–10 июня. Об этом ТАСС сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что в стационар дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями на три дня 6–7 июня. Таким образом, вакцинация планируется 9–10 июня.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, их вводят пациентам с интервалом в 21 день.

В конце января "Спутником М" начали прививать подростков от 12 до 17 лет. Перед вакцинацией подростков осматривает врач-педиатр. После ввода прививки они должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут. Редко могут проявиться несерьезные реакции на вакцину: небольшое повышение температуры, слабость, боль в месте укола. Но все они длятся недолго, до одного дня.

Среди противопоказаний к прививке – обострение хронических заболеваний, острые инфекционные заболевания, участие в клиническом исследовании вакцины от COVID-19, наличие прививок против других инфекционных болезней в последние 30 суток.