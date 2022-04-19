ФАС РФ согласовала цены на новые формы выпуска вакцины от коронавируса для детей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Цены на новые формы выпуска вакцины от COVID-19 для детей "Спутник М" составят от 3 до 12 тысяч рублей в зависимости от количества доз в упаковке, сообщается в телеграм-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
В службе уточнили, что стоимость 1 дозы, которая состоит из 2 компонентов, соответствует ранее зарегистрированной.
Вакцина "Спутник М" включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), добавили в ФАС РФ.
Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса для подростков в ноябре 2021 года. Препарат доступен для подростков 12–17 лет.
ФАС РФ в декабре прошлого года согласовала цену на вакцину от коронавирусной инфекции для подростков "Спутник М" на уровне 600,48 рубля. Стоимость вакцины от COVID-19 для подростков на 30% ниже, чем стоимость препарата для взрослых.
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