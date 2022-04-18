Испытания "коктейля" из антител от COVID-19 стартуют 18 апреля – Гинцбург

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Исследования препарата против коронавируса на основе моноклональных антител стартуют 18 апреля. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, первые добровольцы получат препарат в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа Минздрава РФ.

"В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Он добавил, что все участники первой фазы испытаний – здоровые добровольцы. Срок наблюдения за ними составит один месяц. Если исследования пройдут успешно, то эксперты выдадут разрешение на проведение второй фазы, в ходе которой, уточнил Гинцбург, препарат проверят на больных COVID-19.

Ожидается, что после препарат зарегистрирует Минздрав РФ. Директор Центра имени Гамалеи отметил, что, скорее всего, после этого лекарство будет применяться на 3–4 день после поступления пациента в стационар. Оно будет вводиться с помощью внутривенной капельницы.

Ранее Гинцбург рассказал, когда начнутся пострегистрационные исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что в России уже есть тест-система для определения иммунитета у привитых данным препаратом.

