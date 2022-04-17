В Минздраве объяснили внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

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Вакцинация от COVID-19 является основным сдерживающим фактором пандемии коронавируса. Так министерство здравоохранение объяснило внесение вакцинации от коронавируса в Национальных календарь прививок.

"Вакцинация от коронавируса рекомендуется каждому. <...> Сейчас, по данным портала "Стопкоронавирус.рф", уровень коллективного иммунитета от COVID-19 равен 46% и имеет тенденцию к снижению", – говорится в разъяснении, опубликованном на портале "Объясняем.рф".

В ведомстве напомнили слова министра здравоохранения Михаила Мурашко, который не исключил, что новая волна пандемии может возникнуть в России уже в конце весны, однако этого можно избежать, если проходить ревакцинацию и соблюдать санитарные правила.

В связи с этим в Минздраве отмечают, что вакцинный иммунитет значительно сильнее естественного, кроме того, привитые пациенты зачастую переносят инфекционное заболевание значительно легче остальных, поэтому вакцинация от COVID-19 – основной фактор сдерживания пандемии.

Уточняется также, что отказ от прививки, которая при это делается бесплатно, может обернуться некоторыми ограничениями. Например, это может привести к запрету на въезд в некоторые страны, невозможностью устроиться на некоторые виды работ или попасть на учебу в образовательное учреждение, если существует риск эпидемии.

Ранее руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков заявил, что резкий подъем заболеваемости в Китае может продлить пандемию коронавируса в мире. По его словам, большое число людей, которое еще не сталкивалось с COVID-19, может привести к тому, что вирус начнет мутировать и приводить уже не к вторичным, а к третичным инфекциям.

