Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19 – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва вышла на минимальные показатели по госпитализациям с COVID-19. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".
"Уже несколько недель мы находимся на минимальной планке по объему заболевших – 800–900 человек, а это минимум практически за весь период пандемии. Ежедневно в среднем мы госпитализируем от 170 до 190 человек. Это минимум за весь период пандемии", – отметила Ракова.
Она добавила, что столичные власти не видят объективных причин для всплеска заболеваемости COVID-19.
"На сегодняшний день каких-то объективных причин, которые говорят о том, что мы можем увидеть в ближайшие дни всплеск заболеваемости, мы не наблюдаем", – сообщила заммэра.
По словам Раковой, в павильонах "Здоровая Москва", которые откроются в городских парках в мае, сделают упор на диспансеризацию перенесших коронавирус.
"С мая павильоны здоровья откроются в городских парках. В этот год в работе павильона мы сделаем большой упор на специальную диспансеризацию людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Будем более пристально следить за их здоровьем и помогать всем людям, которые имеют постковидный синдром", – отметила заммэра столицы.
В Москве за прошедшие сутки госпитализировали 172 человека с коронавирусом. На ИВЛ находятся 102 пациента. Новых случаев коронавируса за день было выявлено 766. От последствий COVID-19 скончались 18 пациентов, выздоровели 911.
Ранее сообщалось, что в Москве сохранят бесплатное ПЦР-тестирование для людей с признаками заболевания COVID-19. Если у жителя Москвы нет симптомов заболевания, но он хочет пройти ПЦР-тестирование, сделать это можно в городских поликлиниках, но платно.
"Это наш город": для москвичей с признаками COVID-19 сохранят бесплатное ПЦР-тестирование
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