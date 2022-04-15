Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ снизился до 45,2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции снизился в России до 45,2%. Об этом свидетельствуют данные портала Стопкоронавирус.рф.

Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 86 222 601 раз, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 90 015 765 раз.

В прошлую пятницу коллективный иммунитет к COVID-19 в России оценивался в 46,5%.

За последние сутки в России выявили 11 432 новых случая коронавируса. Наибольшее число пришлось на Москву – 766.

Госпитализировали между тем 2 867 человек, что на 8,43% меньше, чем днем ранее. От последствий коронавируса скончался 261 человек. А выздоровели 19 523 человека.

