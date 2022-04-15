В России за сутки госпитализировали 2 867 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие сутки в России госпитализировали 2 867 человек с коронавирусом. Это на 8,43% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Количество госпитализаций увеличилось в 29 регионах страны, снижение произошло в 50 регионах. Ситуация не изменилась в 6 субъектах РФ.

Всего в стране выявили 11 432 случая коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 766, Санкт-Петербург – 619, Свердловскую область – 582, Московскую область – 437 и Воронежскую область – 369.

За минувшие 24 часа выздоровели 19 523 человека. При этом от последствий коронавируса скончался 261 человек.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что шестая волна коронавируса в России может начаться осенью. По его словам, резкий скачок заболеваемости произойдет в сентябре. Кроме того, нестабильная с эпидемиологической точки зрения ситуация будет наблюдаться летом.

