В Австралии выявили случай нового штамма коронавируса XE

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В Австралии зафиксировали новый случай недавно появившегося штамма коронавируса XE. Его выявили у путешественника, прибывшего в австралийский штат Новый Южный Уэльс, сообщает News.ru.

Турист сдал положительный тест на коронавирус 9 апреля, однако с этого времени в стране больше не выявляли штамм ХЕ.

Издание напомнило, что в Австралии отменены требования об обязательном предъявлении отрицательного ПЦР-теста для въезда в страну, поэтому появляющиеся в Африке и Европе штаммы коронавируса могут распространяться незамеченными.

Ранее первый случай инфицирования новым вариантом штамма "Омикрон" BA.4 был зафиксирован в Бельгии. Варианты "Омикрона" BA.4 и BA.5 выявили также в Германии, Великобритании, Дании, Южной Африке и Ботсване, однако там это не вызвало значительного подъема заболеваемости и смертности. Специалисты не исключили дальнейшей мутации коронавируса.

Директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что в РФ не было зафиксировано случаев инфицирования вариантом коронавируса XE. По своей сути эта мутация является гибридом двух разновидностей штамма "Омикрон" – BA.1 и BA.2. По словам Лиознова, на сегодняшний день по всему миру выявлено около 640 случаев заражения XE.

