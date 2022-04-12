Мурашко допустил подъем заболеваемости COVID-19 в РФ в конце мая – июне

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о возможном росте заболеваемости по коронавирусу в конце мая – июне 2022 года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".
"Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся", – заявил глава Минздрава.
Мурашко подчеркнул, что сейчас в РФ падает заболеваемость COVID-19, однако под наблюдением по-прежнему остаются порядка 200 тысяч человек. Особое внимание министр призвал уделять лицам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания.
Михаил Мурашко отметил, что влияние новой волны пандемии будет определяться действиями граждан, в том числе в части соблюдения санитарных правил и вакцинации.
"Все будет зависеть от нас с вами. Причем, это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать", – подчеркнул руководитель министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 387 миллионов рублей на запуск производства препарата для лечения коронавируса "Мир 19". Средства в том числе пойдут на закупку оборудования.
Россия снимает антиковидные ограничения на полеты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: