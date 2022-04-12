Мурашко допустил подъем заболеваемости COVID-19 в РФ в конце мая – июне

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил о возможном росте заболеваемости по коронавирусу в конце мая – июне 2022 года. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся", – заявил глава Минздрава.

Мурашко подчеркнул, что сейчас в РФ падает заболеваемость COVID-19, однако под наблюдением по-прежнему остаются порядка 200 тысяч человек. Особое внимание министр призвал уделять лицам старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания.

Михаил Мурашко отметил, что влияние новой волны пандемии будет определяться действиями граждан, в том числе в части соблюдения санитарных правил и вакцинации.

"Все будет зависеть от нас с вами. Причем, это очень важно понимать, что новая волна, в том числе ее сила будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать", – подчеркнул руководитель министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 387 миллионов рублей на запуск производства препарата для лечения коронавируса "Мир 19". Средства в том числе пойдут на закупку оборудования.