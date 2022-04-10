Кабмин выделит 387 млн рублей на запуск производства препарата от COVID-19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФМБА России

Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 387 миллионов рублей на запуск производства препарата для лечения коронавируса "Мир 19". Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Научный центр "Институт иммунологии" разработал универсальное лекарство от коронавируса "Мир 19". На его производство, а также модернизацию технологических линий и закупку оборудования правительство направит 387 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Ранее препарат от COVID-19 в форме капсул на основе действующего вещества молнупиравир от "Обнинской химико-фармацевтической компании" получил регистрацию Минздрава РФ. В государственном реестре лекарственных средств указано, что препарат был зарегистрирован 5 апреля. Регистрация будет действовать до 1 января 2023 года.