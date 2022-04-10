Схему вакцинации от COVID-19 в России менять не нужно – Гинцбург

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Схему по вакцинации от коронавирусной инфекции в России пока менять не нужно, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Я считаю, что каждые полгода надо ревакцинироваться и жить спокойно", – приводит ТАСС слова ученого.

По словам эксперта, желающие, в частности, люди из группы риска, могут ревакцинироваться не одной дозой вакцинного препарата, а двумя.

Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса 1 апреля. По информации министерства, назальный препарат "Спутник V" Центра имени Гамалеи состоит из двух доз.

Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Препарат с таким введением формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.

По словам Гинцбурга, ревакцинироваться назальной вакциной следует раз в полгода.

