Врач заявил об отсутствии мутаций COVID-19, способных вызвать новую волну

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Новых опасных мутаций коронавируса, которые могли бы вызвать новую волну ковида, нет. Об этом заявил ТАСС инфекционист Евгений Тимаков.

По словам эксперта, в России на сегодняшний день ситуация по коронавирусу стабильная.

Что касается опасений, связанных с вариантом "Омикрона" XE, врач пояснил, что граждане имеют достаточно хороший иммунитет к вирусу. Тем не менее, Тимаков подчеркнул, что важно иммунитет необходимо, в том числе за счет вакцинации.

Ранее ВОЗ заявила о распространении нового штамма коронавируса XE, являющегося самым заразным вариантом инфекции. Результаты предварительных исследований экспертов ВОЗ свидетельствуют о том, что XE на 10% заразнее "Стелс-Омикрона". Ученые подчеркивают, что это не означает, что новый штамм будет распространяться так же активно, как BA.2. Для окончательного вывода требуется больше данных.

Новый подвид штамма "Омикрон" обнаружили британские ученые. Его назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли новый вариант инфекции.

В свою очередь, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов считает, что вариант "Омикрона" ХЕ заразнее предыдущих, однако вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса. По его словам, новый вариант станет еще трансмиссивнее, чем все предыдущие версии, но в России уже создан мощный коллективный иммунитет.

