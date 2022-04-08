Более заразный вариант "Омикрона" вряд ли вызовет новую волну пандемии – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более заразный вариант "Омикрона" ХЕ заразнее предыдущих, однако вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, новый вариант станет еще трансмиссивнее, чем все предыдущие версии, но в России уже создан мощный коллективный иммунитет.



"Стоит отметить, что мы так "хорошо" переболели в январе – марте, что сейчас создали очень мощную иммунную прослойку. Это следует также из того факта, что сейчас четыре из пяти новых случаев инфицирования в стране вызваны "Стелс-Омикроном" BA.2, который был самым заразным, но тем не менее число выявленных заболевших находится на минимумах", – сказал он.

Ранее ВОЗ заявила о распространении нового штамма коронавируса XE, являющегося самым заразным вариантом инфекции. Результаты предварительных исследований экспертов ВОЗ свидетельствуют о том, что XE на 10% заразнее "Стелс-Омикрона". Ученые подчеркивают, что это не означает, что новый штамм будет распространяться так же активно, как BA.2. Для окончательного вывода требуется больше данных.

Новый подвид штамма "Омикрон" обнаружили британские ученые. Его назвали буквами XE. Агентство безопасности здравоохранения Великобритании сообщило, что специалисты пока не могут сказать, опасен ли новый вариант инфекции.