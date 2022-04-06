Вирусолог назвал группу риска нового варианта коронавируса XE

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Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал Москве 24, что пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом находятся в группе риска по заражению новым вариантом коронавируса XE.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ пока не было выявлено случаев заражения новым вариантом коронавируса XE. Впервые его обнаружили на территории Великобритании. По мнению специалистов, эта мутация может оказаться еще более заразной, чем "Стелс-Омикрон", или BA.2.

По словам Аграновского, о новой мутации инфекции пока мало что известно. Ученые считают, что линия XE представляет собой соединение вариантов "Омикрона" BA.1 и BA.2. В связи с этим она может бить по той же группе людей, что и ее предшественники, отмечает эксперт.





Алексей Аграновский доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ В группе риска – люди, у которых есть хронические заболевания, или те, у кого слабый иммунитет в силу каких-то причин, например пожилого возраста.

"Конкретная угроза от этого варианта пока непонятна. Но все эти штаммы – представители одной беды под названием коронавирус. Хотя они немного отличаются друг от друга, в том числе по клиническим симптомам и тяжести течения заболевания, все это не подарок, и надо максимально беречься", – говорит специалист.

Эксперт убежден, что самым лучшим способом защиты от тяжелого течения заболевания является вакцинация. Тем, кто еще не успел привиться, специалист советует сделать это заранее, до подъема заболеваемости. Ревакцинироваться, согласно рекомендациям Минздрава, следует через полгода после прививки, заключил Аграновский.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что варианту коронавируса ХЕ, возможно, не удастся спровоцировать новый подъем заболеваемости.

Эксперт добавил, что он примерно на 10% более заразен, чем BA.2. Тем не менее число выявленных случаев инфицирования этой мутацией невелико, поэтому цифры еще достаточно приблизительные, уточнил Хафизов.

