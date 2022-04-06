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Москва 24

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общество

03:26

Вариант коронавируса XE вряд ли приведет к новой волне – Роспотребнадзор

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов новый вариант коронавируса ХЕ вряд ли приведет к новым подъемам заболеваемости. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам эксперта, результаты анализа специалистов из Великобритании показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна, чем изначальный вариант BA.2. Последний был самым заразным за всю историю пандемии.

"При этом число выявленных случаев инфицирования вариантом ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные", – подчеркнул Хафизов.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что в Великобритании обнаружили еще более заразный штамм коронавируса, чем "Стелс-Омикрон". По словам эксперта высока вероятность, что этот штамм рано или поздно придет в Россию. Но когда именно это произойдет, покажет время.

"Я понимаю, что сейчас санкции и все остальное. Но все равно люди перемещаются и в другие страны. Границы закрыты не целиком. Даже когда они были закрыты в соответствии с коронавирусными ограничениями, все равно происходила передача вируса. Люди ездили, летали, так или иначе общались", – подчеркнул специалист.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия в мире пока еще далека от окончания. Отмечается, что коронавирус продолжает мутировать и остается опасным. В ВОЗ считают, что пандемия не завершится нигде, пока не закончится повсеместно.

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