Вариант коронавируса XE вряд ли приведет к новой волне – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов новый вариант коронавируса ХЕ вряд ли приведет к новым подъемам заболеваемости. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам эксперта, результаты анализа специалистов из Великобритании показывают, что новая мутация XE может быть примерно на 10% более заразна, чем изначальный вариант BA.2. Последний был самым заразным за всю историю пандемии.
"При этом число выявленных случаев инфицирования вариантом ХЕ не очень велико, и по этой причине цифры все же достаточно приблизительные", – подчеркнул Хафизов.
Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что в Великобритании обнаружили еще более заразный штамм коронавируса, чем "Стелс-Омикрон". По словам эксперта высока вероятность, что этот штамм рано или поздно придет в Россию. Но когда именно это произойдет, покажет время.
"Я понимаю, что сейчас санкции и все остальное. Но все равно люди перемещаются и в другие страны. Границы закрыты не целиком. Даже когда они были закрыты в соответствии с коронавирусными ограничениями, все равно происходила передача вируса. Люди ездили, летали, так или иначе общались", – подчеркнул специалист.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пандемия в мире пока еще далека от окончания. Отмечается, что коронавирус продолжает мутировать и остается опасным. В ВОЗ считают, что пандемия не завершится нигде, пока не закончится повсеместно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: