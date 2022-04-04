Врач предупредил о появлении еще более заразного штамма, чем "Стелс-Омикрон"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал Москве 24, что в Великобритании обнаружили еще более заразный штамм коронавируса, чем "Стелс-Омикрон".
Ранее сообщалось, что в китайском городе Сучжоу был выявлен новый подвариант штамма "Омикрон" BA.1.1. Отмечается, что на то, чтобы больше о нем узнать, потребуется время для сравнений, а также анализов.
По словам Водовозова, штамм, зафиксированный в Сучжоу, на самом деле не новый. "BA.1.1 – это одна из старых линий "Омикрона", просто в Китае его нашли только сейчас. У нас этот вариант не закрепился. У нас сейчас основной – это BA.2 ("Стелс-Омикрон". – Прим. ред). Он основной по всему миру и в нашей стране", – говорит специалист.
Гораздо больший интерес сегодня представляет недавно обнаруженный в Великобритании новый вариант "Омикрон"-штамма – XE, который еще более заразен, чем BA.2, продолжает эксперт.
По словам эксперта высока вероятность, что этот штамм рано или поздно придет в Россию. Но когда именно это произойдет, покажет время.
"Я понимаю, что сейчас санкции и все остальное. Но все равно люди перемещаются и в другие страны. Границы закрыты не целиком. Даже когда они были закрыты в соответствии с коронавирусными ограничениями, все равно происходила передача вируса. Люди ездили, летали, так или иначе общались", – подчеркнул специалист.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов не исключил, что в России может начаться новая волна коронавируса через месяц. Такая ситуация возможна из-за распространения "Стелс-Омикрона", ставшего в других странах причиной роста заболеваемости.
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