Эксперт заявила о снижении концентрации железа у перенесших COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
У перенесших COVID-19 пациентов наблюдается снижение концентрации железа. Об этом говорят научные публикации, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.
"Есть даже данные численные, которые показывают, что практически у 90% пациентов, перенесших COVID-19, есть снижение концентрации железа, при этом снижение железа ассоциировано с выраженностью гипоксии – уровень железа был прямо пропорционален парциальному давлению кислорода, количеству лимфоцитов", – цитирует Драпкину ТАСС.
Также она отметила, что французскими и бельгийскими коллегами были описаны случаи аутоиммунной гемолитической анемии после COVID-19. По словам эксперта, при постковидном синдроме у пациентов часто встречается именно железодефицитная анемия.
К группе риска, по рекомендациям Минздрава, входят женщины детородного возраста, беременные, пациенты с кровотечениями в анамнезе, с паразитарными заболеваниями, коморбидные пациенты, лица с нарушениями питания и низкими социальными условиями проживания.
"Уровень ферритина – ключевой показатель, чтобы понять, есть ли латентный дефицит железа. Ну и, естественно, первая линия терапии – это препараты железа", – добавила Драпкина.
Ранее американские специалисты из Тулейнского университета заявили, что легкое течение коронавируса способно спровоцировать появление большого количества очагов воспалений и небольших кровоизлияний в мозге пациента.
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