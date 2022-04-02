Гинцбург дал рекомендации по ревакцинации детей от коронавируса

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Детям нужно проходить ревакцинацию против COVID-19 раз в 6 месяцев, рассказала директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В то же время ученый отметил, если штамм коронавируса будет меняться медленнее, то срок между прививками может увеличиться.

"Исходя из общих соображений, конечно, тоже раз в полгода. Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что возникает встречный вопрос: как часто будет меняться штамм", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Вакцину от коронавируса "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В конце января в медучреждениях Москвы стартовала бесплатная добровольная вакцинация подростков от 12 до 17 лет.

Накануне Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат, разработанный в Центре имени Гамалеи, состоит из двух доз. Введение вакцины проводится с интервалом в три недели в режиме "прайм-буст". Она формирует мукозальный иммунитет на поверхности слизистой дыхательного тракта.

Ранее Гинцбург рассказал, что назальная вакцина будет использоваться как бустер после вакцинации "Спутником V". Ученый пояснил, что решение о замене инъекционной вакцины на интраназальную будет принято в результате исследования. Он также отметил, что препаратом можно будет прививаться раз в полгода.