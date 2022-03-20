Гинцбург рассказал, как будут использовать назальную вакцину от коронавируса

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против COVID-19 пока будет использоваться как бустер после вакцинации "Спутником V".
Ученый пояснил, что решение о замене инъекционной вакцины на интраназальную будет принято в результате исследования.
"Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она (назальная вакцина. – Прим. ред.) дает довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
Назальной вакциной против коронавируса нужно будет прививаться раз в полгода. Об этом глава Центра имени Гамалеи рассказал ранее.
Клинические исследования назальной вакцины министерство здравоохранения РФ разрешило в середине октября. 18 марта Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию препарата.
В середине февраля в Москве стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса производителя "Генериум". В испытаниях примут участие 660 человек, из них 400 – в медучреждениях столицы.
Центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
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