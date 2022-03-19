Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину против коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Новиков

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавируса "Конвасэл". Соответствующая информация внесена в реестр ведомства.

Препарат разработан Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток Федерально медико-биологического агентства.

"Конвасэл" – вакцина субъединичная рекомбинантная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", – указано в реестре.

Уточняется, что препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения. Объем одной дозы составляет 0,5 миллилитра. Согласно данным из реестра, срок годности вакцины составляет 6 месяцев, хранить ее нужно при температуре от 2 до 8 градусов.

Также сообщается, что вакцина может применяться для лиц от 18 до 60 лет. Согласно инструкции, препарат вводится двукратно с интервалом в 21 день. Противопоказаниями к применению являются беременность, период грудного вскармливания, тяжелая аллергия, а также острые инфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний.

В инструкции также указано, что при злокачественных образованиях, хронических и аутоиммунных заболеваниях вакцину следует применять с осторожностью.

Ранее глава Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что вакцина "Конвасэл" не вызывает аллергических реакций и хорошо переносится.

Она добавила, что препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок.

Заявку на регистрацию данной вакцины ФМБА подало в министерство здравоохранения России 21 января.