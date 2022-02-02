Вакцина "Конвасэл" не вызывает аллергических реакций и хорошо переносится – ФМБА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вакцина против коронавируса "Конвасэл" не вызывает аллергических реакций и хорошо переносится. Об этом сообщила глава Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

По ее словам, препарат отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок.

Речь идет об эмульсии для внутримышечного введения. Объем одной дозы препарата составляет 0,5 миллилитра. Срок годности вакцины – полгода.

21 января ФМБА подало в Минздрав России заявку на регистрацию вакцины против коронавируса "Конвасэл".

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины от коронавируса станет доступна в РФ в первом квартале 2022 года. Препарат будет особенно эффективен против "Омикрон"-штамма. По словам экспертов, назальная форма поможет не только защитить от нового варианта коронавируса, но и предотвратить передачу вируса.