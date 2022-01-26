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Москва 24

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Общество

15:56

Путин заявил, что отсутствие признания вакцин препятствует деловым контактам РФ и ЕС

власть медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Между РФ и ЕС не завершена работа по взаимному признанию вакцин. Об этом заявил Владимир Путин в ходе общения с представителями деловых кругов Италии.

Путин упомянул совместное с Италией исследование вакцин, которое провел Национальный институт инфекционных заболеваний. В результате "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр антител к "Омикрон"-штамму.

"Конечно же, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов", – отметил Путин.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали все необходимые данные по вакцине от коронавируса "Спутник V". Он отметил, что теперь остается ждать решения.

Поиск авиабилетов в Австралию увеличился в 11 раз после признания "Спутника V"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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