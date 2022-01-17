Посол России прокомментировал признание Австралией вакцины "Спутник V"

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Признание Австралией российской вакцины от коронавируса "Спутник V" является важным шагом для поддержания гуманитарных и деловых связей между странами во время пандемии, заявил посол РФ в Австралии Алексей Павловский ТАСС.

"Этот важный шаг создает более благоприятные предпосылки для поддержания гуманитарных и деловых связей между жителями наших стран в трудное время пандемии", – говорится в заявлении.

Пресс-атташе посольства Илья Рощенков пояснил агентству, что в практическом плане это означает, что приезжающие в страну по австралийской визе россияне не должны будут соблюдать двухнедельный карантин в гостинице за свой счет.

Ранее Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) постановило, что "Спутник V" признают для подтверждения статуса вакцинации прибывающих в страну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона отправила нужную информацию о том, что препарат эффективно защищает от COVID-19 и снижает риск передачи инфекции.

Однако в австралийском Минздраве подчеркнули, что на данный момент нельзя говорить об открытии границ для всех желающих, привитых "Спутником V". Там отметили, что признание препарата расширит возможности для возвращения в страну международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих, а также предпринимателей и спортсменов.