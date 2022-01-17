Одобрение "Спутника V" в Австралии не повлияет на его признание в ЕС и США – эксперт

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правительства Москвы/Юлия Иванко

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с Москвой 24 назвал признание российской вакцины "Спутник V" в Австралии небольшой уступкой со стороны властей страны.

Ранее Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) постановило, что "Спутник V" признают для подтверждения статуса вакцинации прибывающих в страну. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона отправила нужную информацию о том, что препарат эффективно защищает от COVID-19 и снижает риск передачи инфекции.

Однако в австралийском Минздраве подчеркнули, что на данный момент нельзя говорить об открытии границ для всех желающих, привитых "Спутником V". Там отметили, что признание препарата расширит возможности для возвращения в страну международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих, а также предпринимателей и спортсменов.

По словам Безпалько, шаг австралийских властей можно условно считать победой. В целом же он никак не отразится на России и ее гражданах, отметил он.





Богдан Безпалько член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Это очень мягкая попытка сделать символическую уступку относительно России. У нас очень небольшое количество людей летает в Австралию. Признание там "Спутника V" не означает, что российские граждане смогут въезжать, например, в страны Европы.

"Это можно считать небольшой победой, но очень условной. Для нас это не имеет никакого значения. Не едут наши квалифицированные рабочие трудиться в Австралию. Да, нам, конечно, приятно, но практически это не означает ровным счетом ничего", – сказал собеседник Москвы 24.

Политолог отметил, что победой можно будет считать признание "Спутника V" в Евросоюзе (ЕС) и США. В этом случае Россия получила бы крупный мировой рынок для отечественной вакцины и свободу передвижения россиян по этим странам, говорит он. По мнению Безпалько, пример Австралии никак не повлияет на процесс признания "Спутника V" в ЕС и США.

"Все ссылаются на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), а она пока "Спутник V" не признала. Мы направляли туда документы, и не раз, но пока ВОЗ не признает "Спутник V", думаю, ни США, ни Евросоюз никакие ограничения отменять не будут", – прогнозирует эксперт.

ВОЗ невыгодно признавать российскую вакцину из-за того, что западные производители видят в ней конкурента, подчеркнул Безпалько. Поэтому какие бы страны ни одобряли "Спутник V", на позицию ВОЗ это никак не повлияет, считает он.

Ранее депутат бундестага Петр Быстрон заявил, что ЕС не признает "Спутник V" по политическим и экономическим причинам. По его словам, если бы в этом вопросе оценивались медицинские показатели, препарат давно получил одобрение в Евросоюзе.

