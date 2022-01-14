Израиль отменил трехдневный карантин и второй тест для привитых "Спутником V"

Фото: depositphotos/nezek
В Израиле вакцинированным "Спутником V" туристам не нужно будет проходить трехдневный карантин и делать повторный ПЦР-тест, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Тель-Авиве.
В посольстве РФ уточнили, что этап обязательной самоизоляции для туристов со "Спутником V" заканчивается по получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-тестов, сделанных в аэропорту прилета, и не может превышать сутки.
Также в стране власти начали принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы.
Ранее сообщалось, что с 14 января Кипр разрешит иностранцам предъявлять по прилете не только ПЦР-тесты, но и экспресс-тесты на коронавирус для допуска в страну.
Соответствующее решение приняло правительство островного государства. Тем не менее всем авиапассажирам старше 12 лет придется проходить ПЦР-тест по прибытии, а также экспресс-тест спустя 72 часа после этого.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: