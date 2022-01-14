Израиль отменил трехдневный карантин и второй тест для привитых "Спутником V"

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В Израиле вакцинированным "Спутником V" туристам не нужно будет проходить трехдневный карантин и делать повторный ПЦР-тест, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Тель-Авиве.

В посольстве РФ уточнили, что этап обязательной самоизоляции для туристов со "Спутником V" заканчивается по получении положительного результата серологического и отрицательного результата ПЦР-тестов, сделанных в аэропорту прилета, и не может превышать сутки.

Также в стране власти начали принимать к рассмотрению выданные в РФ сертификаты о вакцинации "Спутником Лайт" в качестве бустерной дозы.

Ранее сообщалось, что с 14 января Кипр разрешит иностранцам предъявлять по прилете не только ПЦР-тесты, но и экспресс-тесты на коронавирус для допуска в страну.

Соответствующее решение приняло правительство островного государства. Тем не менее всем авиапассажирам старше 12 лет придется проходить ПЦР-тест по прибытии, а также экспресс-тест спустя 72 часа после этого.