Депутат бундестага назвал истинные причины задержки одобрения "Спутника V" в ЕС

03:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон раскрыл истинные причины задержки одобрения российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает газета "Известия".
По мнению политика, с медицинской точки зрения российский препарат давно уже должен быть одобрен в Евросоюзе. При этом Европейское агентство по лекарственным средствам отказывается использовать "Спутник V" по политическим и экономическим причинам.
EMA обеспечивает безопасность рынка, чтобы западные фармацевтические компании не сталкивались с конкуренцией. Помимо этого, агентство избегает притока иностранной валюты в РФ, выразил мнение Быстрон.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили, по какой причине задерживается признание "Спутника V". По словам представителя организации Маргарет Харрис, специалисты занимаются проверкой технологических процессов.
До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.
В свою очередь, Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.
Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.
Путин призвал ускорить процесс признания странами вакцин от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: