Депутат бундестага назвал истинные причины задержки одобрения "Спутника V" в ЕС

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Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" Петр Быстрон раскрыл истинные причины задержки одобрения российской вакцины "Спутник V". Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению политика, с медицинской точки зрения российский препарат давно уже должен быть одобрен в Евросоюзе. При этом Европейское агентство по лекарственным средствам отказывается использовать "Спутник V" по политическим и экономическим причинам.

EMA обеспечивает безопасность рынка, чтобы западные фармацевтические компании не сталкивались с конкуренцией. Помимо этого, агентство избегает притока иностранной валюты в РФ, выразил мнение Быстрон.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения объяснили, по какой причине задерживается признание "Спутника V". По словам представителя организации Маргарет Харрис, специалисты занимаются проверкой технологических процессов.

До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

В свою очередь, Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.