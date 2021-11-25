ЕС разрешит въезд всем переболевшим COVID-19 и привитым одобренными вакцинами

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Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала всем странам ЕС с 1 марта 2022 года разрешить въезд иностранцам, переболевшим COVID-19 или привитым вакцинами, одобренными EMA и ВОЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ЕК.

"Еврокомиссия предлагает упрощенный подход с 1 марта 2022 года, полностью зависящий от статуса путешественника, а не от страны отправления: государства-члены должны допускать только вакцинированных, выздоровевших или путешественников, совершающих важные поездки", – говорится в документе.

Уточняется, что в обоих случаях речь идет о европейских сертификатах, подтверждающих вакцинацию или перенесенную болезнь, либо о документах, эквивалентных им.

Ранее в АТОР рассказали, что среди россиян вырос спрос на вакцинные туры в Европу. Так, в настоящее время в день в среднем продаются порядка сотни подобных путевок. Наиболее популярными для этих целей странами являются Сербия и Хорватия.

В организации полагают, что это связано с невозможностью въехать в большинство европейских стран и США по российским сертификатам о вакцинации.

