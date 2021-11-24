Израиль и РФ обсуждают признание сертификатов привитых "Спутником Лайт" туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Израиль и Россия обсуждают признание сертификатов привитых препаратом "Спутник Лайт" для въезда в страну. Об этом газете "Известия" рассказал посол Израиля в РФ Александр Бен Цви.

В то же время он отметил, что, хоть этот вопрос и стоит на повестке, все же главной темой является "Спутник V", так как большинство россиян привито им.

Посол добавил, что сейчас министерства здравоохранения и туризма обеих стран обсуждают технические вопросы – как обеспечить проверки, чтобы люди могли приезжать, но при этом не представляли угрозу ни себе, ни населению Израиля.

По задумке израильских властей, въехать в страну смогут только те, кто получил второй компонент "Спутника V" не более шести месяцев назад. При этом о въезде тех, кто по прошествии полугода ревакцинировался "Спутником Лайт", в рекомендациях Минтуризма Израиля ничего не говорится.

Ранее в Минздраве Израиля сообщили, что привитые двумя компонентами вакцины "Спутник V" граждане РФ с 1 декабря смогут въезжать на территорию государства. При этом отечественный препарат признается израильскими властями с 15 ноября. Тем не менее туристам все равно придется соблюдать ряд ограничений по прилете. В частности, они будут обязаны сдавать серологический тест на наличие антител.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что решение Израиля еще не говорит о том, что россияне смогут отправиться в эту страну в качестве туристов. По его словам, организованные поездки невозможны до принятия соответствующего постановления Оперативным штабом.

