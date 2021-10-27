Привитые "Спутником V" туристы смогут посетить Израиль с 15 ноября

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Власти Израиля приняли решение пускать привитых "Спутником V" туристов из России с 15 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра туризма страны Константина Развозова.

"Вопрос признания "Спутника V" Государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и Минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина "Спутник V" будет признана Израилем", – сказал Развозов.

При этом он отметил, что туристы будут сдавать серологический тест. Однако, по словам Развозова, ситуация может измениться в случае попадания России в список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

"Приезд туристов из этих стран будет отложен на несколько недель, пока эпидемиологическая ситуация в тех странах не улучшится. По моим сведениям, Россия будет в этом списке", – уточнил министр туризма.

Ранее стало известно, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения "Спутника V". Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что процедура продолжается и вступает в финальную стадию.

Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом 15 октября сообщил директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

