Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию вакцины "Спутник V"

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Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Да, они завершились, документы поданы, и <...> сейчас рассматриваются", – приводит его слова РИА Новости.

Разрешение на пострегистрационные исследования "Спутника V" Центру Гамалеи Минздрав РФ выдал 25 августа 2020 года. Участие в этом испытании приняли более 30 тысяч добровольцев. Часть из них получили вакцину, а часть – плацебо.

Препарат создан на изученной проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важными преимуществами вакцины, отмечают эксперты, является безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Ранее Гинцбург заявил, что за год "Спутник V" подтвердил свое качество и безопасность. Он подчеркнул, что за все это время сняли определенные ограничения для вакцинации больных онкологией, также препарат стал доступен для пожилых людей.

Кроме того, "Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек – это более 50% населения Земли. Российская вакцина занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.