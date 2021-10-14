РФ рассчитывает, что Финляндия разрешит въезд привитым "Спутником V" российским туристам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия подняла вопрос об одобрении Финляндией вакцины "Спутник V", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Он подчеркнул, что данный вопрос поставлен на повестку, а российский Минздрав уже начал отрабатывать детали с финскими партнерами.
"Очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков", – приводит слова Мантурова ТАСС.
Он также рассказал, что страны договорились о запуске туристических поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
"Принципиально технических сложностей с финской стороны нет. Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии, и думаю, что в ближайшее время в этой части будет принято решение", – заявил Мантуров.
Ранее пресс-служба финского железнодорожного оператора VR рассказала, что Финляндия и Россия планируют возобновить железнодорожное сообщение к рождественскому сезону. Рождественский сезон в Финляндии открывается обычно в конце ноября – начале декабря.
Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с рядом стран
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: