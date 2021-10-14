РФ рассчитывает, что Финляндия разрешит въезд привитым "Спутником V" российским туристам

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Россия подняла вопрос об одобрении Финляндией вакцины "Спутник V", заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что данный вопрос поставлен на повестку, а российский Минздрав уже начал отрабатывать детали с финскими партнерами.

"Очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков", – приводит слова Мантурова ТАСС.

Он также рассказал, что страны договорились о запуске туристических поездов "Аллегро" между Санкт-Петербургом и Хельсинки.

"Принципиально технических сложностей с финской стороны нет. Ждем окончательного решения министерства здравоохранения Финляндии, и думаю, что в ближайшее время в этой части будет принято решение", – заявил Мантуров.

Ранее пресс-служба финского железнодорожного оператора VR рассказала, что Финляндия и Россия планируют возобновить железнодорожное сообщение к рождественскому сезону. Рождественский сезон в Финляндии открывается обычно в конце ноября – начале декабря.

