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С 18 октября Финляндия откроет пассажирский железнодорожный КПП с Россией. Соответствующее решение приняло правительство страны, сообщает министерство внутренних дел.
"С 18.10.2021 года для пассажиров будет открыт пункт пропуска Вайниккала", – говорится в сообщении.
До этого железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией закрывали в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Посетить страну могут вакцинированные граждане препаратами, одобренными ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Въезд разрешен из тех стран, где уровень заболевания коронавирусом, по мнению финских специалистов, минимален. Ограничения на туризм для всех остальных стран действуют до 24 октября.
Ранее сообщалось, что Россия с 9 ноября возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом.
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